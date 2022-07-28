На 17% більше бізнесів закрилося в рф із початку війни — Finance.ua

На 17% більше бізнесів закрилося в рф із початку війни Вчора 06:12 — Світ

Повномасштабне вторгнення рф в Україну «добило» ті бізнеси, що вижили після ковідних обмежень.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Федеральної податкової служби росії.

Російські компанії закриваються активніше, ніж після введення ковідних обмежень для бізнесу. Так, з початку війни по червень поточного року закрилося 113 тисяч підприємств. Це на 17% більше, аніж у ковідному 2021, коли бізнес масово потерпав через обмеження на діяльність в пандемію.

За даними опитування, проведеному агенцією Magram Market Research в росії у 2021 році, про закриття бізнесу у 2022 замислювалося 26% респондентів.

Зважаючи на те, що світові компанії при виході з росії здебільшого не закриваються, а продають свій бізнес, значного впливу чи великого переліку брендів у цій статистиці «закриттів» очікувати не варто.

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