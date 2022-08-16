Митники з початку року виявили порушень на суму 2,1 млрд грн — Finance.ua
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Митники з початку року виявили порушень на суму 2,1 млрд грн

Казна та Політика
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Митники з початку року виявили порушень на суму 2,1 млрд грн
Митники з початку року виявили порушень на суму 2,1 млрд грн
Протягом січня-липня 2022 року працівники Державної митної служби України виявили 7070 порушень митних правил на суму 2,1 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба митниці у Facebook.
Вилучено предметів правопорушень на суму понад 440 млн грн. Зокрема:
  • промислових товарів на 277,4 млн грн;
  • продовольчих товарів на 11,6 млн грн;
  • валюти майже на 126,4 млн грн;
  • транспортних засобів майже на 25 млн грн.
Працівники митниці розглянули 7331 справу про порушення та виписали штрафи на 276 млн грн. До судів було спрямовано 3644 справи на суму 1,8 млрд грн.
За результатами розгляду було накладено стягнення у вигляді конфіскацій та штрафів на суму понад 1 млрд грн, що на 12% більше, ніж у січні-липні 2021 року.
Інфографіка: Держмитслужба
Інфографіка: Держмитслужба

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За матеріалами:
Finance.ua
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