Митники вилучили камені віком 407 мільйонів років — Finance.ua

Митники вилучили камені віком 407 мільйонів років Сьогодні 20:20 — Кримінал

Митники вилучили камені віком 407 мільйонів років, Фото: customs.gov.ua

Співробітники Київської митниці вилучили в міжнародному поштовому відправленні чотири прадавні камені, на них збереглися відбитки вимерлих риб.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Митники запідозрили, що чотири камені, які вони виявили у відправленні з Києва, можуть мати давнє походження, тому скерували їх до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи.

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Як визначили експерти, камені є плитками відомого древнього червоного пісковика з відбитками вимерлої панцирної риби. На двох зразках є відбитки одного панциря риби виду Stentiopelta pustulata. Третій зразок теж є фрагментом давньої панцирної риби, вид якої наразі ще визначається. Четвертий камінчик є просто уламком одного зі зразків. Їх місце знахідки - Поділля, басейн річки Дністер.

Фахівці музею визначили, що всі зразки є оригінальними відбитками фосилій з двох боків. Їх геологічний вік становить близько 407 млн років. Усі вони мають культурну та наукову цінність як геологічна спадщина. Окрім того, експерти рекомендують внести зразки до Державного реєстру національного культурного надбання, а також до Музейного фонду України.

Згідно чинного законодавства України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було.

Стосовно громадянина, який відправляв рідкісні скам’янілості за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Палеонтологічні цінності вилучено.

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