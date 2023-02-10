Митники у січні вилучили предметів на 18,4 млн грн (інфографіка) — Finance.ua

Митники у січні вилучили предметів на 18,4 млн грн (інфографіка) Сьогодні 07:44 — Кримінал

Митники у січні вилучили предметів на 18,4 млн грн (інфографіка)

У січні 2023 року на митницях було конфісковано валюти майже на 4,5 млн грн. Загалом митники виявили порушень на 166 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

«За січень 2023 року митниці Держмитслужби виявили 701 порушення митних правил на суму 166 млн грн. Вилучено предметів правопорушень на суму понад 18,4 млн грн», — сказано в повідомленні.

Що було вилучено:

промислових товарів на 7 млн грн;

продовольчих товарів та сільгосппродукції на 6,5 млн грн;

валюти майже на 4,5 млн грн;

транспортних засобів майже на 1,4 млн грн.

Інфографіка: Державна митна служба

«Безпосередньо митницями розглянуто 197 справ про порушення митних правил. Застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму майже 11,8 млн грн», — додають митники.

На розгляд до суду митницями передано 336 справ про порушення митних правил на суму 127 млн грн. За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 70,9 млн гривень.

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