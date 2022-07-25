Минулого тижня чистий продаж валюти НБУ на міжбанку був мінімальний з початку березня — Finance.ua

Минулого тижня чистий продаж валюти НБУ на міжбанку був мінімальний з початку березня Вчора 12:42 — Валюта

Чистий продаж валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку в період з 18 по 22 липня становив 85,98 млн доларів і був мінімальний з початку березня.

Про це свідчать дані НБУ, повідомляють Українські Новини.

За звітний тиждень Нацбанк купив 223,22 млн доларів, тоді як продав 309,2 млн доларів.

Євро НБУ не купував і не продавав минулого тижня.

Всього з початку року Нацбанк купив на міжбанку 2 092,82 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 15 008,76 млн доларів і 1,79 млрд євро.

Як повідомляли Українські Новини, у 2021 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 690,7 млн доларів і продав 1 275,7 млн доларів.

2020 року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 4 929 млн доларів, продав — 3 891 млн доларів.

У 2019 році Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав — 529,23 млн доларів.

У п’ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 11:04 підвищився порівняно з 21 липня на 164,23 коп. до 38,7680 UAH/USD, курс купівлі — на 109,00 коп. до 37,2943 UAH/USD.

Також у п’ятницю курс продажу долара для платіжних карток станом на 11:04 підвищився порівняно з 21 липня на 313,68 коп. до 37,4919 UAH/USD, курс купівлі — на 445,83 коп. до 36,6597 UAH/USD.

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