Миколаїв втратив до 90% бізнесу з моменту вторгнення — Finance.ua
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Миколаїв втратив до 90% бізнесу з моменту вторгнення

Казна та Політика
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Миколаїв втратив до 90% бізнесу з моменту вторгнення
Миколаїв втратив до 90% бізнесу з моменту вторгнення
Із моменту повномасштабного російського вторгнення Миколаїв втратив орієнтовно 90% бізнесу.
Про це заявив міський голова Олександр Сенкевич.
За словами Сенкевича, виробництва майже немає, оскільки підприємства закрилися чи релокувались.
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«Сьогодні місто виживає виключно за рахунок податку на прибуток військових (ПДФО). Але після закінчення війни може виникнути така ситуація, що ми припинимо отримувати і цей ПДФО, і нових коштів від наших платників податків не буде», — сказав Сенкевич.
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За словами мера Миколаєва, щоб уникнути занепаду територій, що найбільш постраждали від війни, потрібно створювати особливі економічні зони для стимулювання інвестицій.
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Також він заявив, що потрібно працювати над підготовкою робочої сили для майбутніх виробництв. Поки що підтримки такої ініціативи з боку уряду мер Миколаєва не відчуває.
Нагадаємо, що за підсумками 2022 року щонайменше 109 великих і середніх підприємств зазнали прямих збитків унаслідок повномасштабного вторгнення росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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