Миколаїв втратив до 90% бізнесу з моменту вторгнення — Finance.ua

Миколаїв втратив до 90% бізнесу з моменту вторгнення Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

Миколаїв втратив до 90% бізнесу з моменту вторгнення

Із моменту повномасштабного російського вторгнення Миколаїв втратив орієнтовно 90% бізнесу.

Про це заявив міський голова Олександр Сенкевич.

За словами Сенкевича, виробництва майже немає, оскільки підприємства закрилися чи релокувались.

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«Сьогодні місто виживає виключно за рахунок податку на прибуток військових (ПДФО). Але після закінчення війни може виникнути така ситуація, що ми припинимо отримувати і цей ПДФО, і нових коштів від наших платників податків не буде», — сказав Сенкевич.

За словами мера Миколаєва, щоб уникнути занепаду територій, що найбільш постраждали від війни, потрібно створювати особливі економічні зони для стимулювання інвестицій.

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Також він заявив, що потрібно працювати над підготовкою робочої сили для майбутніх виробництв. Поки що підтримки такої ініціативи з боку уряду мер Миколаєва не відчуває.

Нагадаємо, що за підсумками 2022 року щонайменше 109 великих і середніх підприємств зазнали прямих збитків унаслідок повномасштабного вторгнення росії.

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