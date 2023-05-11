Миколаїв втратив до 90% бізнесу з моменту вторгнення — Finance.ua

Миколаїв втратив до 90% бізнесу з моменту вторгнення
Із моменту повномасштабного російського вторгнення Миколаїв втратив орієнтовно 90% бізнесу.
Про це заявив міський голова Олександр Сенкевич.
За словами Сенкевича, виробництва майже немає, оскільки підприємства закрилися чи релокувались.
«Сьогодні місто виживає виключно за рахунок податку на прибуток військових (ПДФО). Але після закінчення війни може виникнути така ситуація, що ми припинимо отримувати і цей ПДФО, і нових коштів від наших платників податків не буде», — сказав Сенкевич.
За словами мера Миколаєва, щоб уникнути занепаду територій, що найбільш постраждали від війни, потрібно створювати особливі економічні зони для стимулювання інвестицій.
Також він заявив, що потрібно працювати над підготовкою робочої сили для майбутніх виробництв. Поки що підтримки такої ініціативи з боку уряду мер Миколаєва не відчуває.
Нагадаємо, що за підсумками 2022 року щонайменше 109 великих і середніх підприємств зазнали прямих збитків унаслідок повномасштабного вторгнення росії.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною