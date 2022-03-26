Ми всюди: Аnonуmous оприлюднила 28 Гб зі зламаного сервера центробанку росії — Finance.ua
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Ми всюди: Аnonуmous оприлюднила 28 Гб зі зламаного сервера центробанку росії

Вчора 09:35
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Ми всюди: Аnonуmous оприлюднила 28 Гб зі зламаного сервера центробанку росії
Хакерська група Аnonуmous оприлюднила 28 Гб зі зламаного сервера центробанку росії.
Група поділилась двома посиланнями на сервер хмарного зберігання Mega NZ. Документи розміщені у двох папках під назвами А і В та 1 частиною відповідно: частина А, частина В.
Аnonуmous стверджують, що документи містять економічні секрети росії.
Очікується, що найближчим часом експерти розвідки, економісти, активісти працюватимуть над розкриттям їхнього змісту.
Аnonуmous написали відеозвернення, де путіна назвали «брехуном, диктатором, воєнним злочинцем і вбивцею дітей».
За наказом путіна в Україні вбито тисячі невинних людей, ведуться бомбардування лікарень та шкіл, укриттів, "діти втратили свої сім"ї. При цьому він росію прирік на голод, який триватиме роками.
Аnonуmous заявили: «Жоден секрет не приховати. Ми всюди. Ми у твоєму палаці. Ми за твоїм столом. Ми в кімнаті, коли ти спиш».
Нагадаємо, раніше Anonymous «злили» базу даних компанії Nestle.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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