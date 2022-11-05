Ми прийдемо до того, що атаки рф перестануть впливати на енергосистему України – експерт — Finance.ua

Ми прийдемо до того, що атаки рф перестануть впливати на енергосистему України – експерт Вчора 21:16 — Енергетика

Ракетні атаки росіян по енергетичній інфраструктурі України перестануть мати такий значний вплив на енергосистему країни.

Таку думку в ефірі телемарафону озвучив політолог Ігор Рейтерович.

За словами експерта, енергетичний «Рамштайн» для України не буде діяти з такими затримками, які спостерігаються з поставками військово-технічної допомоги.

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«Він звичайно запрацює швидше навіть ніж „Рамштайн“, який стосувався озброєння, з однієї простої причини. Давайте згадаємо, що напередодні широкомасштабного вторгнення українська система була відключена від системи загальної російської федерації і перенаправлена на систему саме Європейського Союзу. Тоді був зроблений такий тест, він показав що все працює. Немає якихось там принципових розбіжностей і проблем, які не дозволяють нам діяти в рамках цієї європейської енергетичної системи», — сказав він

Тому вже зараз поставки якоїсь електроенергії можуть відбуватися в оперативному порядку. Залежно від того, які у нас потреби є. І наскільки мені відомо, такі поставки вже були. Зокрема Польща це робила. Зрозуміло, що вони більшою мірою поки стосується більш західних регіонів України. Але, знову-таки, оскільки у нас єдина енергосистема, якщо туди буде йти додаткова якась енергія, можна буде тоді її перекидати на інші області, — зазначив Рейтерович.

Довідка Finance.ua:

у ДТЕК закінчилося обладнання для відновлення енергосистеми. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляє, що у компанії закінчилося обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури, а грошей на закупівлю нового не вистачає.Відповідне повідомлення оприлюднене в Facebook Групи ДТЕК;

у ДТЕК попередили про нові аварійні відключення електроенергії.

УНІАН За матеріалами:

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