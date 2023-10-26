МВС встановило електронний протокол перевірки технічного стану транспортного засобу — Finance.ua

МВС встановило електронний протокол перевірки технічного стану транспортного засобу Вчора 17:04 — Особисті фінанси

МВС встановило електронний протокол перевірки технічного стану транспортного засобу

Усі транспортні засоби, які здійснюють вантажні, комерційні та громадські перевезення, повинні проходити обов’язковий технічний контроль. Для спрощення процедури проходження МВС запровадило електронний протокол.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Як було раніше

Раніше протокол за результатами технічного контролю транспортного засобу автомобіля друкувався виключно на паперовому бланку встановленого зразка.

Що змінилось

Тепер це електронний протокол, який вноситься до загальнодержавної бази даних. В електронному протоколі міститься вся необхідна інформація про проходження технічного контролю, включаючи дату, час і результати перевірки.

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У разі позитивного результату після проходження обов’язкового технічного контролю, власник транспортного засобу отримує паперову копію електронного протоколу перевірки. Також за бажанням, йому можуть видати копію цього документа на бланку протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.

Що потрібно для проходження технічного контролю:

звернутись до будь-якого уповноваженого пункту технічного контролю;

надати для перевірки транспортний засіб;

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

реєстраційний документ на транспортний засіб;

у разі відповідності технічного стану, складається електронний протокол перевірки технічного стану транспортного засобу, який передається до загальнодержавної бази даних.

Крім цього, буде здійснюватись відеофіксація процесу перевірки транспортного засобу. Відеофіксація почне функціонувати через 6 місяців після припинення чи скасування дії воєнного стану.

Інфографіка: hsc.gov.ua

Що перевіряють під час технічного контролю

Під час обов’язкового технічного контролю перевіряється технічний стан транспортного засобу, а саме: системи гальмового і рульового керування, зовнішні світлові прилади, пневматичні шини та колеса, світлопропускання скла, газобалонне обладнання (за наявності).

Також інші елементи у частині, що безпосередньо стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

Крім того, здійснюється звірка ідентифікаційних номерів і номерних знаків автомобіля з даними реєстраційних документів та встановлюється відповідність комплектації транспортного засобу.

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