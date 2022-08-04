МВС оновило сервіси для оплати штрафів за порушення ПДР — Finance.ua

МВС оновило сервіси для оплати штрафів за порушення ПДР Вчора 12:02 — Особисті фінанси

МВС оновило сервіси для оплати штрафів за порушення ПДР

Сплатити штрафи за порушення ПДР можна у офіційних застосунках та сервісах МВС.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

«Офіційні сервіси МВС дозволяють не лише сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Також в застосунках є інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР», — сказав Сергій Гончаров.

За його словами, дізнатися про факт фіксації порушення правил дорожнього руху можливо за допомогою:

офіційного сайту МВС України;

офіційного мобільного застосунку МВС України — «Штрафи ПДР» для Android та IOS;

телеграм-бот «Штрафи ПДР».

Оскільки офіційний застосунок МВС «Штрафи ПДР» та телеграм-бот отримали оновлення, тому користувачам необхідно перевстановити програму, оновити підписку у боті для отримання повідомлень та додати своє авто.

Довідка Finance.ua:

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