МВС оновило сервіси для оплати штрафів за порушення ПДР — Finance.ua

МВС оновило сервіси для оплати штрафів за порушення ПДР
Сплатити штрафи за порушення ПДР можна у офіційних застосунках та сервісах МВС.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.
«Офіційні сервіси МВС дозволяють не лише сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Також в застосунках є інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР», — сказав Сергій Гончаров.
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За його словами, дізнатися про факт фіксації порушення правил дорожнього руху можливо за допомогою:
- офіційного сайту МВС України;
- офіційного мобільного застосунку МВС України — «Штрафи ПДР» для Android та IOS;
- телеграм-бот «Штрафи ПДР».
Оскільки офіційний застосунок МВС «Штрафи ПДР» та телеграм-бот отримали оновлення, тому користувачам необхідно перевстановити програму, оновити підписку у боті для отримання повідомлень та додати своє авто.
Довідка Finance.ua:
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