МВС оновило сервіси для оплати штрафів за порушення ПДР — Finance.ua

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МВС оновило сервіси для оплати штрафів за порушення ПДР

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МВС оновило сервіси для оплати штрафів за порушення ПДР
МВС оновило сервіси для оплати штрафів за порушення ПДР
Сплатити штрафи за порушення ПДР можна у офіційних застосунках та сервісах МВС.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.
«Офіційні сервіси МВС дозволяють не лише сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Також в застосунках є інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР», — сказав Сергій Гончаров.

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За його словами, дізнатися про факт фіксації порушення правил дорожнього руху можливо за допомогою:
  • офіційного сайту МВС України;
  • офіційного мобільного застосунку МВС України — «Штрафи ПДР» для Android та IOS;
  • телеграм-бот «Штрафи ПДР».
Оскільки офіційний застосунок МВС «Штрафи ПДР» та телеграм-бот отримали оновлення, тому користувачам необхідно перевстановити програму, оновити підписку у боті для отримання повідомлень та додати своє авто.

Довідка Finance.ua:

  • раніше в Електронному кабінеті водія від МВС України відновили низку онлайн-послуг;
  • де і як саме можна перевірити наявність штрафів за порушення правил дорожнього руху.

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За матеріалами:
Finance.ua
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