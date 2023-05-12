МВФ проведе перший перегляд програми України вже у травні — Finance.ua

МВФ проведе перший перегляд програми України вже у травні
Міжнародний валютний фонд планує провести перший перегляд програми розширеного фінансування EFF для України в другій половині травня.
Про це повідомила директорка департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.
«Ми очікуємо, що перша місія з перегляду відбудеться пізніше в травні», — зазначила представниця Фонду.
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Вона уточнила, що робота представників Фонду зосереджуватиметься на виконанні політичних зобов’язань України і умов за програмою EFF. Головним чином це стосуватиметься сфер фіскальної політики, державного управління та політики обмінного курсу.
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«Звісно, перегляд враховуватиме останній розвиток у економічній та фінансовій сферах, а також оновить перспективи та ризики для економіки», — зазначила Козак.
Вона нагадала, що МВФ має так званий «базовий сценарій» розвитку подій в Україні, а також негативний — з огляду на невизначеність, пов’язану з російською агресією.
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