МВФ проведе перший перегляд програми України вже у травні — Finance.ua

МВФ проведе перший перегляд програми України вже у травні Сьогодні 10:44 — Казна та Політика

МВФ проведе перший перегляд програми України вже у травні

Міжнародний валютний фонд планує провести перший перегляд програми розширеного фінансування EFF для України в другій половині травня.

Про це повідомила директорка департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

«Ми очікуємо, що перша місія з перегляду відбудеться пізніше в травні», — зазначила представниця Фонду.

Читайте також Нацбанк виконав ще одну вимогу МВФ

Вона уточнила, що робота представників Фонду зосереджуватиметься на виконанні політичних зобов’язань України і умов за програмою EFF. Головним чином це стосуватиметься сфер фіскальної політики, державного управління та політики обмінного курсу.

Читайте також В МВФ озвучили деталі нового пакету для України

«Звісно, перегляд враховуватиме останній розвиток у економічній та фінансовій сферах, а також оновить перспективи та ризики для економіки», — зазначила Козак.

Вона нагадала, що МВФ має так званий «базовий сценарій» розвитку подій в Україні, а також негативний — з огляду на невизначеність, пов’язану з російською агресією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.