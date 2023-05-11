МВФ попередив Зімбабве про ризики випуску забезпеченої золотом цифрової валюти — Finance.ua
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МВФ попередив Зімбабве про ризики випуску забезпеченої золотом цифрової валюти

Криптовалюта
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МВФ попередив Зімбабве про ризики випуску забезпеченої золотом цифрової валюти
МВФ попередив Зімбабве про ризики випуску забезпеченої золотом цифрової валюти
Міжнародний валютний фонд (МВФ) висловив свою думку щодо ініціативи уряду Зімбабве з випуску забезпеченої золотом цифрової валюти, спрямованої на розв’язання економічних проблем, включно з волатильністю національної валюти.
Нагадаємо, 8 травня Центральний банк Зімбабве (RBZ) почав продаж забезпечених золотом цифрових токенів інвесторам, встановивши мінімальні ціну в $10 для фізичних осіб і $5000 для компаній.
Згідно з коментарем представника МВФ, опублікованим у Bloomberg, необхідна ретельна оцінка вигод і ризиків, пов’язаних із цією ініціативою. Серед потенційних ризиків в агентстві називали макроекономічну і фінансову нестабільність, правові та операційні ризики, проблеми управління і втрату валютних резервів.
МВФ закликав владу Зімбабве звернутися до традиційних заходів для розв’язання економічних проблем, включно зі збереженням жорсткої грошово-кредитної політики та прискоренням лібералізації валютного ринку шляхом зняття обмежень на обмінний курс, що використовується банками, дилерами і підприємствами.
Зімбабвійський долар знецінився на 40% по відношенню до долара США цього року і наразі актив торгується на рівні 1070.

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За матеріалами:
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