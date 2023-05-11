МВФ попередив Зімбабве про ризики випуску забезпеченої золотом цифрової валюти — Finance.ua

МВФ попередив Зімбабве про ризики випуску забезпеченої золотом цифрової валюти
Міжнародний валютний фонд (МВФ) висловив свою думку щодо ініціативи уряду Зімбабве з випуску забезпеченої золотом цифрової валюти, спрямованої на розв’язання економічних проблем, включно з волатильністю національної валюти.
Нагадаємо, 8 травня Центральний банк Зімбабве (RBZ) почав продаж забезпечених золотом цифрових токенів інвесторам, встановивши мінімальні ціну в $10 для фізичних осіб і $5000 для компаній.
Згідно з коментарем представника МВФ, опублікованим у Bloomberg, необхідна ретельна оцінка вигод і ризиків, пов’язаних із цією ініціативою. Серед потенційних ризиків в агентстві називали макроекономічну і фінансову нестабільність, правові та операційні ризики, проблеми управління і втрату валютних резервів.
МВФ закликав владу Зімбабве звернутися до традиційних заходів для розв’язання економічних проблем, включно зі збереженням жорсткої грошово-кредитної політики та прискоренням лібералізації валютного ринку шляхом зняття обмежень на обмінний курс, що використовується банками, дилерами і підприємствами.
Зімбабвійський долар знецінився на 40% по відношенню до долара США цього року і наразі актив торгується на рівні 1070.
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