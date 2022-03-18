МВФ попередньо оцінює падіння ВВП України в 35% у 2022 році — Finance.ua
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МВФ попередньо оцінює падіння ВВП України в 35% у 2022 році

Вчора 17:33Казна та Політика
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Методологія підрахунку Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка враховує такі військові конфлікти, оцінює падіння ВВП через повномасштабну війну Росії проти України у 35% у 2022 році.
Про це повідомив заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован.
«Виходячи зі схожих військових конфліктів, МВФ має методологію розрахунку попередніх втрат, за нею Україна втратить до 35% ВВП. Але це виходячи з сьогоднішньої ситуації та динаміки останніх декількох днів, коли у нас не найвища інтенсивність обстрілів і є переговорний процес, який суто теоретично може привести до якогось результату», — сказав він в інтерв’ю «НВ».
При цьому фінансист зазначив, що прогнози варто будувати, маючи розуміння кінцевої точки війни, а цього наразі немає ні для України з точки зору руйнувань, ні для країни-агресора з точки зору падіння її економіки через санкційний тиск.
«До того ж наразі переговорна позиція, завдяки зусиллям ЗСУ, у нас очевидно краща, ніж була десять днів тому. Також зрозуміло, що якщо путін не йтиме на будь-які умови, які для нас будуть зручними, то падіння російської економіки буде ще більшим, і це теж треба враховувати», — наголосив Рашкован.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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