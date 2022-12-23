МВФ покращив прогноз щодо економіки України — Finance.ua

МВФ покращив прогноз щодо економіки України Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

МВФ покращив прогноз щодо економіки України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує невелике економічне зростання в Україні 2023 року на рівні 1,0%. Раніше МВФ не робив прогнозів на наступний рік.

Про це свідчать матеріали до Меморандуму України з МВФ.

Прогноз падіння ВВП України у 2022 році покращено до 33,0% порівняно з 35,0%, що очікувалися у жовтні.



Згідно з базовим сценарієм, у 2024 році зростання ВВП складе 4,0%, у 2025 році 3,4%, у 2026 році 3,6% у 2027 році — 3,0%.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує більш глибше падіння ВВП через терористичні атаки рф на енергетичну інфраструктуру.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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