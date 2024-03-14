МВФ планує обрати нового голову до кінця квітня — Finance.ua

МВФ планує обрати нового голову до кінця квітня Сьогодні 11:34 — Світ

МВФ планує обрати нового голову до кінця квітня

Міжнародний валютний фонд (МВФ) анонсував початок процедури пошуку кандидатів на посаду директора-розпорядника, повідомляють у пресрелізі фонду.

Згідно з правилами, кандидати можуть бути номіновані членами ради керівників або виконавчої ради фонду. Прийом заявок розпочнеться 14 березня і завершиться 3 квітня, процес буде таємним. Після цього буде сформовано шорт-лист із трьох осіб, який уже буде озвучено широкому загалу. Потім рада керівників проведе особисті зустрічі з кандидатами і обере майбутнього директора-розпорядника.

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МВФ планує завершити процес вибору нового голови до кінця квітня.

Чинним керівником МВФ є Крісталіна Георгієва, вона обійняла цю посаду в жовтні 2019 року на стандартний термін у п’ять років. Як ідеться на сайті міжнародної фінансової організації, директор-розпорядник може обіймати цю посаду кілька термінів поспіль.

Раніше міністр фінансів Франції Бруно ле Мер заявив , що Франція підтримає висунення Георгієвої на другий термін, пише Guardian.

Нагадаємо, Георгієва — друга жінка, яка очолила МВФ, і перша людина з країни з ринковою економікою, що розвивається.

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