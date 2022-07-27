МВФ: падіння Bitcoin не вплинуло на глобальну фінансову стабільність — Finance.ua

МВФ: падіння Bitcoin не вплинуло на глобальну фінансову стабільність
Масовані розпродажі на криптовалютному ринку призвели до обмежених наслідків для широкої фінансової системи. Такого висновку дійшли фахівці МВФ у звіті про глобальну фінансову стабільність.
Другий квартал 2022 став для Bitcoin гіршим за 11 років. Від ATH котирування цифрового золота опустилися майже на 70%, схожу динаміку продемонстрували інші криптовалюти.
«Цифрові активи пережили різкий розпродаж. Це виявилося у збої роботи алгоритмічних стейблкойнів та великих втратах учасників індустрії, але в обмеженому масштабі позначилося на фінансовій системі загалом», — йдеться у повідомленні МВФ.
Раніше «стабільні монети» як зони ризику визнали ФРС та ЄЦБ у звітах про фінансову стабільність.
Нагадаємо, у BIS створять платформу для оцінки наслідків крахів стейблкойнів та DeFi-проєктів. А в Європі попередньо узгодили положення законопроєкту про регулювання криптовалют MiCA, «який убезпечить від епізодів на кшталт колапсу Terra».
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