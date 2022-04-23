МВФ назвав ціну негайної відмови від російських нафти і газу для Європи — Finance.ua

МВФ назвав ціну негайної відмови від російських нафти і газу для Європи

Вчора 12:43 — Енергетика

Повне припинення імпорту нафти і газу із росії для всього Європейського Союзу може означати втрату 3% ВВП в 2023 році. При цьому індивідуальні наслідки будуть відрізнятися в залежності від ступеня залежності від російського імпорту.

Про це повідомляється у прогнозі МВФ.

Якими будуть наслідки тривалої війни

У своєму регіональному економічному прогнозі для Європи МВФ заявив, що тривала війна росії проти України призведе до збільшення числа біженців в Європу, посилить вузькі місця в ланцюжку поставок, посилить тиск на інфляцію і посилить втрати виробництва.

МВФ вважає, що європейські уряди повинні впоратися з економічними наслідками війни за допомогою податково-бюджетної політики, щоб дозволити грошово-кредитній політиці нормалізуватися в умовах високої інфляції.

«Фіскальна політика краще, ніж грошово-кредитна, підходить для подолання нових потрясінь», — йдеться у звіті МВФ.

Останні дані показали, що інфляція в 19 країнах, що розділяють Євро, досягла рекордно високого рівня в 7,4% в річному численні в березні, в основному через різке зростання цін на нафту і газ. Європейський центральний банк хоче зберегти інфляцію на рівні 2% і дав зрозуміти, що почне посилювати політику в липні.

«Автоматичним фіскальним стабілізаторам повинно бути дозволено працювати вільно, в той час як додаткові витрати виділяються на гуманітарну допомогу біженцям і на перекази домогосподарствам з низьким доходом і вразливим, але життєздатним фірмам», — йдеться в повідомленні.

Раніше на цьому тижні МВФ прогнозував, що через російське вторгнення в Україну економічне зростання в 19 країнах, що використовують євро, в 2022 році складе 2,8%, що на 1,1 процентних пункти нижче прогнозу в січні.

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