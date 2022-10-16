МВФ дав прогноз для світової економіки — Finance.ua

МВФ дав прогноз для світової економіки Вчора 20:52

Міжнародний валютний фонд попередив, що для світової економіки «найгірше ще попереду», на тлі війни росії проти України та стрімкого зростання цін.

«Коротше кажучи, найгірше ще попереду, і для багатьох 2023-й відчуватиметься як рецесія», — зазначили у МВФ.

В організації вказують, що вторгнення росії до України продовжує сильно дестабілізувати світову економіку. «Крім ескалації та безглуздого руйнування життів та засобів до існування, це призвело до серйозної енергетичної кризи в Європі, яка різко збільшує вартість життя та перешкоджає економічній діяльності», — зазначили у МВФ.

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Ціни на газ у Європі, за даними МВФ, зросли більш ніж у чотири рази з 2021 року, при цьому росія скоротила постачання до менш ніж 20 відсотків від рівня 2021 року, що «підвищує перспективу дефіциту енергії наступної зими та після неї».

«У ширшому плані конфлікт також призвів до зростання цін на продовольство на світових ринках, незважаючи на нещодавнє ослаблення після Чорноморської зернової угоди, що спричинило серйозні труднощі для сімей з низькими доходами у всьому світі, особливо у країнах з низькими доходами», — зазначили у МВФ.

В організації вказали: їх останні прогнози свідчать, що глобальне зростання залишиться у 2022 році на рівні 3,2% та сповільниться до 2,7% у 2023 році — на 0,2 в.п. нижче за липневий прогноз — «з 25-відсотковою ймовірністю того, що він може впасти нижче ніж 2 відсотки».

«Більше ніж третина світової економіки скоротиться цього чи наступного року, тоді як три найбільші економіки — США, ЄС і Китай — продовжать гальмуватися», — йдеться в черговому звіті WEO.

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