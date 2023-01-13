Можливо, найбільше у Європі: на півночі Швеції знайшли родовище рідкісних металів — Finance.ua

Можливо, найбільше у Європі: на півночі Швеції знайшли родовище рідкісних металів Сьогодні 05:32 — Енергетика

На півночі Швеції у районі міста Кіруна виявили велике родовище рідкісних металів, яке скоріш за все є найбільшим з відомих у Європі.

Про це повідомляє SVT , пише «Європейська правда».

Гірнича компанія LKAB повідомила, що поклади знайшли поруч з однією з її діючих шахт, може йтися про мільйон тонн сировини.

«Це найбільше з відомих родовищ рідкісних металів у нашій частині світу, і це може суттєво посприяти отриманню сировини, яка є критично необхідною для „зеленого переходу“. З постачанням є проблеми, а без видобутку будувати нові електромобілі неможливо», — зазначив керівник компанії Ян Мострьом. Ця сировина необхідна і для компонентів вітрових електростанцій.

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Міністерка з питань бізнесу й енергетики Ебба Буш заявила, що знайдені поклади зіграють ключову роль у «зеленому переході» Європи.

«Це дуже великий потенціал для того, щоби Європа стала лідером „зеленого переходу“. Ми зможемо і зменшувати викиди, і посилювати конкурентність», — зазначила вона.

Зараз метали, необхідні для виготовлення електромобілів і вітрових турбін, надходять з Китаю. У цьому вбачають ризики того, що Китай з економічних чи політичних міркувань може відмовитись постачати сировину, пропонуючи лише готові продукти.

Нагадаємо, у грудні Туреччина заявила про відкриття нового родовища газу в Чорному морі на 58 млрд кубометрів.

Економічна Правда За матеріалами:

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