Можливо, найбільше у Європі: на півночі Швеції знайшли родовище рідкісних металів — Finance.ua

Можливо, найбільше у Європі: на півночі Швеції знайшли родовище рідкісних металів
На півночі Швеції у районі міста Кіруна виявили велике родовище рідкісних металів, яке скоріш за все є найбільшим з відомих у Європі.
Про це повідомляє SVT, пише «Європейська правда».
Гірнича компанія LKAB повідомила, що поклади знайшли поруч з однією з її діючих шахт, може йтися про мільйон тонн сировини.
«Це найбільше з відомих родовищ рідкісних металів у нашій частині світу, і це може суттєво посприяти отриманню сировини, яка є критично необхідною для „зеленого переходу“. З постачанням є проблеми, а без видобутку будувати нові електромобілі неможливо», — зазначив керівник компанії Ян Мострьом. Ця сировина необхідна і для компонентів вітрових електростанцій.
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Міністерка з питань бізнесу й енергетики Ебба Буш заявила, що знайдені поклади зіграють ключову роль у «зеленому переході» Європи.
«Це дуже великий потенціал для того, щоби Європа стала лідером „зеленого переходу“. Ми зможемо і зменшувати викиди, і посилювати конкурентність», — зазначила вона.
Зараз метали, необхідні для виготовлення електромобілів і вітрових турбін, надходять з Китаю. У цьому вбачають ризики того, що Китай з економічних чи політичних міркувань може відмовитись постачати сировину, пропонуючи лише готові продукти.
Нагадаємо, у грудні Туреччина заявила про відкриття нового родовища газу в Чорному морі на 58 млрд кубометрів.
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