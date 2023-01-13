Можливо, найбільше у Європі: на півночі Швеції знайшли родовище рідкісних металів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Можливо, найбільше у Європі: на півночі Швеції знайшли родовище рідкісних металів

Енергетика
10
На півночі Швеції у районі міста Кіруна виявили велике родовище рідкісних металів, яке скоріш за все є найбільшим з відомих у Європі.
Про це повідомляє SVT, пише «Європейська правда».
Гірнича компанія LKAB повідомила, що поклади знайшли поруч з однією з її діючих шахт, може йтися про мільйон тонн сировини.
«Це найбільше з відомих родовищ рідкісних металів у нашій частині світу, і це може суттєво посприяти отриманню сировини, яка є критично необхідною для „зеленого переходу“. З постачанням є проблеми, а без видобутку будувати нові електромобілі неможливо», — зазначив керівник компанії Ян Мострьом. Ця сировина необхідна і для компонентів вітрових електростанцій.
Читайте також
Міністерка з питань бізнесу й енергетики Ебба Буш заявила, що знайдені поклади зіграють ключову роль у «зеленому переході» Європи.
«Це дуже великий потенціал для того, щоби Європа стала лідером „зеленого переходу“. Ми зможемо і зменшувати викиди, і посилювати конкурентність», — зазначила вона.
Зараз метали, необхідні для виготовлення електромобілів і вітрових турбін, надходять з Китаю. У цьому вбачають ризики того, що Китай з економічних чи політичних міркувань може відмовитись постачати сировину, пропонуючи лише готові продукти.
Нагадаємо, у грудні Туреччина заявила про відкриття нового родовища газу в Чорному морі на 58 млрд кубометрів.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.