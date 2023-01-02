Можливо, наступна зима буде ще важчою - МВФ — Finance.ua

Можливо, наступна зима буде ще важчою - МВФ Сьогодні 13:10

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2023 році половині країн Євросоюзу загрожує рецесія

Таку заяву зробила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва, зазначивши при цьому, що країни ЄС «вельми серйозно постраждали» через розв’язану росією війну проти України, повідомляє CBS

«Для більшої частини світової економіки це буде важкий рік, важчий, ніж той, який ми залишаємо позаду. Темпи зростання трьох найбільших економік — США, ЄС і Китаю — сповільнюються одночасно», — сказала Георгієва.

Вона також зазначила, що зима 2023 року може бути складною для європейських країн. «Ми стежимо за реакцією на енергетичні потрясіння в Європі, і Європа рішуче рухається до незалежності від Росії. Так, буде важка зима, можливо, наступна буде ще важчою, але настає свобода від залежності від росії», — сказала вона, зазначивши, що в 2023 році третина світової економіки буде перебувати в рецесії.

З жовтня 2022 року росія намагається знищити енероструктуру України. Перша серйозна ракетна атака на об’єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

росія не припинила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

УНІАН За матеріалами:

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