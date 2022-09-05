Можливість отримати грант 250 тисяч гривень: стартує шоста хвиля урядової програми «Власна справа» — Finance.ua

Можливість отримати грант 250 тисяч гривень: стартує шоста хвиля урядової програми «Власна справа» Вчора 15:46 — Особисті фінанси

Можливість отримати грант 250 тисяч гривень: стартує шоста хвиля урядової програми «Власна справа»

Сьогодні, 5 вересня в Україні стартує шоста хвиля грантової урядової програми «Власна справа», в межах якої можна отримати 250 тисяч гривень на створення або розвиток власного бізнесу.

Про це розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна в ефірі Суспільного.

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За словами Бережної, уряд вже опрацював 4 хвилі заявок: успішними виявилися 1038 з 9046. Загалом в межах програми переможцям вже виділено 240 млн грн.

«Ми профінансували тих осіб, які відкрили рахунки і уклали договори. Це 227 осіб на загальну суму 52 млн грн. Інші в процесу відкриття рахунків, отримання фінансування і скоро будуть запускатися, щоб розвивати або створювати свій бізнес», — зазначила заступниця міністра.

Заявку на отримання гранту можна подати на порталі Дія. Для цього необхідно заповнити шаблон бізнес-плану, зокрема зазначити кількість робочих місць, порахувати кількість податків тощо.

«Всім, хто хоче подати заявку, краще звернутися до Державних центрів зайнятості. Вони проконсультують і вкажуть на типові помилки», — порадила також Бережна.

Довідка Finance.ua:

українці з 1 липня можуть у застосунку «Дія» подавати заявки на участь у проєкті «єРобота»;

«єРобота» — це шість програм, які дадуть змогу створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць;

перша програма передбачає гранти до 250 тисяч гривень на будь-який мікробізнес. Друга — гранти до 8 мільйонів на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Третя і четверта програми — гранти на висадку садів (до 400 тисяч гривень за 1 гектар) і побудову теплиць (до 7 мільйонів гривень). П’ята програма — це гранти для стартапів у сфері ІТ. Шоста — це гранти на здобуття нових навичок у сфері інформаційних технологій.

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