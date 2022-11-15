Мозамбік поставив першу партію скрапленого газу на світовий ринок — Finance.ua
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Мозамбік поставив першу партію скрапленого газу на світовий ринок

Енергетика
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Першу в історії Мозамбіка партію скрапленого газу з родовища на північному узбережжі Індійського океану вже відправили на світовий енергетичний ринок.
Про це повідомляє Bloomberg.
Пришвартований 23 жовтня до першої глибоководної плавучої установки Coral Sul FLNG британської компанії BP вже відправився з вантажем до Європи.
Установка, що підключена до декількох свердловин біля берегів північної провінції Кабу-Делгаду, почала видобуток в липні. ЇЇ потужність складає 3,4 млн тонн газу на рік. Експерти оцінюють запаси газових родовищ в 2 трлн куб. метрів, а ділянка, де безпосередньо ведеться видобуток Coral Sul оцінюється в 450 млрд куб. метрів.
Газові родовища наразі мають вирішальне значення для економіки Мозамбіка і вже залучили 120 млрд доларів інвестицій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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