МОЗ заборонило продаж та застосування лікарських засобів, виготовлених у білорусі (список) — Finance.ua

МОЗ заборонило продаж та застосування лікарських засобів, виготовлених у білорусі (список)

Вчора 13:00 — Фондовий ринок

Міністерство охорони здоров’я заборонило застосування на території України 39 лікарських засобів, виробники та/або заявники яких мають юридичну адресу та/або адресу місця провадження діяльності в Республіці Білорусь. Дія реєстраційних посвідчень цих лікарських засобів припинена наказом МОЗ України від 19.03.2022 N 503.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Йдеться про такі лікарські засоби:

АРПЕФЛЮ (Umifenovir), 100 мг

АРПЕФЛЮ (Umifenovir), 50 мг

АЦЕЦЕКС (Acetylcysteine),100 мг

АЦЕЦЕКС (Acetylcysteine),200 мг

АЦИКЛОВІР-БЄЛМЕД (Aciclovir), 250 мг

АЦИКЛОВІР-БЄЛМЕД (Aciclovir), 500 мг

ДЕКСПАНТЕН (Dexpanthenol)

ЗОЛЕДРОНОВА КИСЛОТА (Zoledronic acid)

МАКСІБРЕН (Phenibut)

МЕТОТРЕКСАТ (Methotrexate)

МІТРА (Meldonium)

МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,2 мг

МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,3 мг

МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,4 мг

МУКОСАТ NEO (Chondroitin sulfate)

НАЗОФЕН БЕБІ (Phenylephrine)

НЕЙРОТРОПИН-МЕКСИБЄЛ (Mexidol*)

НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,01 %

НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,025 %,

НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,05 %,

НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,5 мг/мл,

ОКСАЛІПЛАТИН (Oxaliplatin), 100 мг

ОКСАЛІПЛАТИН (Oxaliplatin), 50 мг

ОМЕПРАЗОЛ (Omeprazole), 20 мг,

ПАКЛІТАКСЕЛ (Paclitaxel)

РИБОКСИН (Inosine)

РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 10 мг

РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 20 мг

РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 5 мг

СЛІПНОРМ (Doxylamine)

СПІРАМІЦИН-ФТ (Spiramycin) 1,5 млн. МО,

СПІРАМІЦИН-ФТ (Spiramycin) 3,0 млн. МО,

ТЕРБІНАФІН-ФТ (Terbinafine)

ФЛУДАРАБІН-БЄЛМЕД (Fludarabine)

ФОТОЛОН Mono, 100 мг

ФОТОЛОН Mono, 50 мг

ЦЕРЕГІН Mono

АЛФЛУСАТ (Chondroitin sulfate)

Т-ХОЛІН (Choline alfoscerate)

Лікарські засоби, зазначені у переліку, які уже ввезені та випущені в обіг на території України, можна продавати та використовувати в Україні до закінчення їх терміну придатності.

Як вказують в МОЗ, усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли генерики, тобто неоригінальні препарати.

Аналогічні генеричні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії, тому відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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