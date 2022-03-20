МОЗ заборонило продаж та застосування лікарських засобів, виготовлених у білорусі (список) — Finance.ua
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МОЗ заборонило продаж та застосування лікарських засобів, виготовлених у білорусі (список)

Вчора 13:00Фондовий ринок
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МОЗ заборонило продаж та застосування лікарських засобів, виготовлених у білорусі (список)
Міністерство охорони здоров’я заборонило застосування на території України 39 лікарських засобів, виробники та/або заявники яких мають юридичну адресу та/або адресу місця провадження діяльності в Республіці Білорусь. Дія реєстраційних посвідчень цих лікарських засобів припинена наказом МОЗ України від 19.03.2022 N 503.
Про це йдеться в повідомленні МОЗ.
Йдеться про такі лікарські засоби:
  • АРПЕФЛЮ (Umifenovir), 100 мг
  • АРПЕФЛЮ (Umifenovir), 50 мг
  • АЦЕЦЕКС (Acetylcysteine),100 мг
  • АЦЕЦЕКС (Acetylcysteine),200 мг
  • АЦИКЛОВІР-БЄЛМЕД (Aciclovir), 250 мг
  • АЦИКЛОВІР-БЄЛМЕД (Aciclovir), 500 мг
  • ДЕКСПАНТЕН (Dexpanthenol)
  • ЗОЛЕДРОНОВА КИСЛОТА (Zoledronic acid)
  • МАКСІБРЕН (Phenibut)
  • МЕТОТРЕКСАТ (Methotrexate)
  • МІТРА (Meldonium)
  • МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,2 мг
  • МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,3 мг
  • МОКСОНІДИН ФТ (Moxonidine), 0,4 мг
  • МУКОСАТ NEO (Chondroitin sulfate)
  • НАЗОФЕН БЕБІ (Phenylephrine)
  • НЕЙРОТРОПИН-МЕКСИБЄЛ (Mexidol*)
  • НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,01 %
  • НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,025 %,
  • НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,05 %,
  • НОКСИВІН (Oxymetazoline), 0,5 мг/мл,
  • ОКСАЛІПЛАТИН (Oxaliplatin), 100 мг
  • ОКСАЛІПЛАТИН (Oxaliplatin), 50 мг
  • ОМЕПРАЗОЛ (Omeprazole), 20 мг,
  • ПАКЛІТАКСЕЛ (Paclitaxel)
  • РИБОКСИН (Inosine)
  • РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 10 мг
  • РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 20 мг
  • РОЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 5 мг
  • СЛІПНОРМ (Doxylamine)
  • СПІРАМІЦИН-ФТ (Spiramycin) 1,5 млн. МО,
  • СПІРАМІЦИН-ФТ (Spiramycin) 3,0 млн. МО,
  • ТЕРБІНАФІН-ФТ (Terbinafine)
  • ФЛУДАРАБІН-БЄЛМЕД (Fludarabine)
  • ФОТОЛОН Mono, 100 мг
  • ФОТОЛОН Mono, 50 мг
  • ЦЕРЕГІН Mono
  • АЛФЛУСАТ (Chondroitin sulfate)
  • Т-ХОЛІН (Choline alfoscerate)
Лікарські засоби, зазначені у переліку, які уже ввезені та випущені в обіг на території України, можна продавати та використовувати в Україні до закінчення їх терміну придатності.
Як вказують в МОЗ, усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли генерики, тобто неоригінальні препарати.
Аналогічні генеричні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії, тому відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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