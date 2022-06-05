МОЗ: за період війни медзакладам перераховано понад 40 мільярдів гривень — Finance.ua
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МОЗ: за період війни медзакладам перераховано понад 40 мільярдів гривень

Вчора 20:30Казна та Політика
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МОЗ: за період війни медзакладам перераховано понад 40 мільярдів гривеньМОЗ: за період війни медзакладам перераховано понад 40 мільярдів гривень, freepik.com
З початку повномасштабного російського вторгнення медичні заклади щомісяця отримають необхідне фінансування для виплат заробітної плати. За 100 днів війни Національна служба здоров‘я вже перерахувала медичним закладам 42,2 мільярда гривень за Програмою медичних гарантій.
За словами заступника міністра охорони здоров’я Олексія Яременка, кошти систематично перераховуються й медичним закладам, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях і з якими встановлено належний зв’язок, повідомляє медичний портал ITMED.
Загалом з моменту повномасштабного вторгнення рф медичні заклади на тимчасово окупованій території Херсонщини отримали понад 1 млрд грн, на Донеччині — понад 1,5 млрд грн та на Луганщині — понад 600 млн грн.
«З першого дня війни ми докладаємо значних зусиль для забезпечення фінансування медичних закладів у повному обсязі, аби кожен медик, який сьогодні працює в надважких умовах, отримав гідну заробітну плату, в тому числі й на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Тому ще у лютому МОЗ прийняло рішення щодо зміни системи фінансування медичних закладів, відповідно до якого заклад охорони здоров’я щомісяця отримує від Нацслужби здоров’я 1/12 від річного обсягу фінансування», — розповів Олексій Яременко.
За матеріалами: Finance.ua
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