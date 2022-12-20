МОЗ розширило перелік препаратів, що входять до програми «Доступні ліки» — Finance.ua

МОЗ розширило перелік препаратів, що входять до програми «Доступні ліки» Сьогодні 07:12 — Особисті фінанси

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, що в Україні діє Програма медичних гарантій, яка передбачає безкоштовні ліки.

При яких захворюваннях можна безкоштовно отримати ліки

В оновленому реєстрі (https://cutt.ly/zNEKmz9) представлено 462 лікарські засоби.

З них 149 — повністю безоплатні, 313 — з доплатою.

Це препарати для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу, нецукрового діабету, розладів психіки та поведінки, епілепсії.

Також до програми були додані два нові напрямки: хронічне обструктивне захворювання легень та хвороба Паркінсона.

До списку «Доступних ліків» додано препарати від м’язової атрофії.

МОЗ проанонсувало закупівлю дорогих ліків від спинальної м’язової атрофії.

За державні кошти буде закуплено «Рисдиплам». Це дуже дорогі ліки, які можуть забезпечити повноцінне життя людям з рідкісним генетичним захворюванням.

Ліки отримуватимуть пацієнти, які відповідають певним критеріям, а також за результатами програми розширеного неонатального скринінгу, що дозволяє виявляти захворювання у новонароджених.

Як отримати «Доступні ліки»?

Якщо вам потрібні «доступні ліки»:

за посиланням https://tabletki.ua/ — ресурс «Tabletki.ua» для пошуку «доступних ліків» в аптеках.

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