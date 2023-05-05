Motorola представила оновлені моделі Moto G 5G і Moto G Stylus — Finance.ua

Motorola представила оновлені моделі Moto G 5G і Moto G Stylus 05.05.2023, 01:18 — Технології&Авто

Motorola представила оновлені моделі Moto G 5G і Moto G Stylus

Motorola анонсувала нові версії недорогих смартфонів Moto G 5G і Moto G Stylus.

Moto G 5G отримав 6.5″ LCD-дисплей з роздільною здатністю 1600×720 точок і частотою оновлення 120 Гц. Всередині встановлено чипсет Snapdragon 480+, 4 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ накопичувач. Є слот для карт microSD.

Основний 48 МП сенсор доповнює 2 МП макро камера. Фронтальна камера — 8 МП. Місткість акумулятора складає 5000 мА⋅год, підтримується 15 Вт зарядка. Є порт USB-C та 3.5-мм аудіороз’єм.

Moto G 5G доступний у двох кольорах: синьому і сірому. Вартість новинки — $250.

Характеристики Moto G Stylus (2023) теж не вражають, але це один з небагатьох смартфонів на ринку зі стилусом. Пристрій обладнали 6.5″ екраном з роздільною здатністю 1600×720 пікселів і частотою 90 Гц. За продуктивність відповідає чип Helio G85. Оперативної пам’яті доступно 4 ГБ, місткість накопичувача — 64 ГБ (+ слот для microSD).

Блок камер включає основний 50 МП модуль і 2 МП макро камеру. Фронтальна камера, як і в моделі Moto G 5G, має роздільну здатність 8 МП. Акумулятор — 5000 мА⋅год (15 Вт зарядка), є USB-C і 3.5-мм аудіороз’єм.

Moto G Stylus (2023) пропонується у синьому та рожевому кольорах. Ціна — $200.

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