Motorola кардинально змінить зовнішній вигляд наступної гнучкої розкладачки — Finance.ua
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Motorola кардинально змінить зовнішній вигляд наступної гнучкої розкладачки

Вчора 23:16Фондовий ринок
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Очікується, що в 2022 Motorola випустить повністю змінений смартфон Razr у форм-факторі розкладачки. У мережу злили його фото.
Перший сучасний Razr був анонсований у 2019 році, а його версія із підтримкою 5G вийшла у вересні 2020 року. Джерела пишуть, що третє покоління складаного смартфона Motorola носить кодову назву Maven і може похвалитися першокласними характеристиками та новим зовнішнім виглядом.
Motorola кардинально змінить зовнішній вигляд наступної гнучкої розкладачки
Нагадаємо, Razr 5G був оснащений однією 48-мегапіксельною камерою, а його наступник, як очікується, отримає масив з 50-мегапіксельним основним датчиком та 13-мегапіксельним модулем. 20-мегапіксельна селфі-камера буде замінена на 32-мегапіксельну. Phonearena зазначає, що Razr 5G більше був схожий на іграшковий телефон через широкі рамки. Нова ж версія виявиться більш «дорослою».
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За матеріалами: internetua.com
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