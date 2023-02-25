Motorola Edge 40 Pro: всі подробиці (фото) — Finance.ua
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Motorola Edge 40 Pro: всі подробиці (фото)

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Компанія Motorola готується до презентації нового флагманського смартфона Edge 40 Pro. Зараз стало відомо, що смартфон отримає чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 12 ГБ оперативної пам’яті та дисплей з роздільною здатністю FullHD+. Ця модель повинна стати глобальною версією Moto X40, який раніше був презентований для китайського ринку.
Motorola Edge 40 Pro: всі подробиці (фото)
Що цікаво, навіть стокові шпалери на Motorola Edge 40 Pro такі самі, як на раніше презентованому Moto X40. Можна зауважити, що смартфон отримає скло 2.5D та виріз під фронтальну камеру по центру екрану. Окрім цього, модель, на відміну від китайської версії, модель отримає Google Services. З коробки смартфон поставлятиметься з Android 13.
Очікується, що смартфон отримає основну камеру з роздільною здатністю 50 МП та оптичною стабілізацією, ультраширокий модуль 50 МП і телефото 12 МП з двократним оптичним зумом. За автономність буде відповідальний акумулятор об’ємом 4600 мАг, який отримає підтримку швидкої зарядки потужністю 125W.
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За матеріалами:
ITsider.
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