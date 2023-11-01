москва посилює обмеження для іноземних компаній, які хочуть залишити рф — Finance.ua

москва посилює обмеження для іноземних компаній, які хочуть залишити рф Сьогодні 17:25

росія заборонила західним компаніям, які продають свої російські активи, виводити виручку в доларах і євро, запровадивши додатковий валютний контроль та кінцеві терміни для транзакцій.

Про це пише британський діловий щоденник The Financial Times.

«Враховуючи квазівійну, яку веде проти росії колективний Захід, включаючи економічну війну, для цих західних компаній, які залишають росію, звичайно, існує особливий режим. … Очевидно, вільного виходу бути не може», — заявив речник кремля дмитро пєсков.

російська влада запровадила низку заходів контролю над рухом капіталу. Зокрема, заборонила західним компаніям, які продають свої активи у рф, виводити кошти від продажу в доларах і євро.

У британському виданні підкреслюють, що нові обмеження показують занепокоєння москви щодо подальшого знецінення рубля. Хоча дмитро пєсков не визнає це, та запевняє, що обмеження «не пов’язані з падінням курсу рубля».

Наразі західним компаніям запропоновано декілька варіантів продажу своїх активів в іноземній валюті:1) Переказ грошей на рахунок типу «С» із суворими обмеженнями в російському банку; 2) Переказ коштів на рахунок за кордоном — у цьому випадку сума мала виплачуватись кількома частинами; 3) Також, продавець може перевести готівку в рублі і відразу отримати всю суму на звичайний російський банківський рахунок.

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