Москва хоче взяти кредит у Китаю в юанях — Finance.ua

Москва хоче взяти кредит у Китаю в юанях Сьогодні 19:29

Міністерство фінансів росії обговорює з Пекіном можливість отримання кредитів у юанях, але рішення поки що не ухвалене.

Про це повідомляє Reuters

«Переговори з китайськими партнерами йдуть уже давно. Поки що рішення немає. Ми обговорювали цю тему наприкінці минулого року на міжміністерському діалозі», — сказав міністр фінансів рф Антон Силуанов.

Він додав, що москва готова розпочати тестування платежів у цифрових валютах з Китаєм чи країнами Євразійського економічного союзу та просуватиме цю ідею.

Він підтвердив позицію росії, за якою москва спробує дати симетричну відповідь на конфіскацію заморожених російських активів за кордоном.

«Стежимо за рішеннями західних країн. У нас заморожено теж не менше. Будь-які дії з нашими активами отримають симетричну відповідь», — сказав він.

Європейський Союз та країни «Великої сімки» (G7) заморозили активи російського центрального банку на суму близько 300 млрд євро після вторгнення москви до України у 2022 році. ЄС та G7 обговорюють, як можна використовувати ці кошти.

Силуанов заявив, що бюджет росії «під контролем», а доходи цього року трохи перевищують очікувані. Витрати були повільнішими, ніж минулого року, після посилення контролю над авансовими платежами та обґрунтуванням витрат, додав він.

Позиція Китаю

Нагадаємо, Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку росії з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Торгівля між країнами різко зросла, а москва оминає західні санкції за допомогою Пекіна.

За даними опитування групи «Рейтинг», у лютому 2024 року Китай перейшов до категорії недружніх країн: 58% українців вважають Китай ворожим, при тому, що у червні минулого року вважали ворожою країною 34% опитаних, а 52% - нейтральною.

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