Москва хоче взяти кредит у Китаю в юанях — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Москва хоче взяти кредит у Китаю в юанях

80
Міністерство фінансів росії обговорює з Пекіном можливість отримання кредитів у юанях, але рішення поки що не ухвалене.
Про це повідомляє Reuters.
«Переговори з китайськими партнерами йдуть уже давно. Поки що рішення немає. Ми обговорювали цю тему наприкінці минулого року на міжміністерському діалозі», — сказав міністр фінансів рф Антон Силуанов.
Він додав, що москва готова розпочати тестування платежів у цифрових валютах з Китаєм чи країнами Євразійського економічного союзу та просуватиме цю ідею.
Він підтвердив позицію росії, за якою москва спробує дати симетричну відповідь на конфіскацію заморожених російських активів за кордоном.
«Стежимо за рішеннями західних країн. У нас заморожено теж не менше. Будь-які дії з нашими активами отримають симетричну відповідь», — сказав він.
Європейський Союз та країни «Великої сімки» (G7) заморозили активи російського центрального банку на суму близько 300 млрд євро після вторгнення москви до України у 2022 році. ЄС та G7 обговорюють, як можна використовувати ці кошти.
Силуанов заявив, що бюджет росії «під контролем», а доходи цього року трохи перевищують очікувані. Витрати були повільнішими, ніж минулого року, після посилення контролю над авансовими платежами та обґрунтуванням витрат, додав він.

Позиція Китаю

Нагадаємо, Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку росії з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Торгівля між країнами різко зросла, а москва оминає західні санкції за допомогою Пекіна.
За даними опитування групи «Рейтинг», у лютому 2024 року Китай перейшов до категорії недружніх країн: 58% українців вважають Китай ворожим, при тому, що у червні минулого року вважали ворожою країною 34% опитаних, а 52% - нейтральною.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.