Мосбіржа: акції падають, індекс знизився — Finance.ua

Мосбіржа: акції падають, індекс знизився
На Мосбіржі після відкриття із можливістю торгувати всіма російськими паперами вартість акцій більшості компаній знизилася, а індекс біржі також просів.
За підсумками торгів індекс МосБіржі впав на 2,2%, індекс РТС — на 0,8%. Ціни більшості так званих «блакитних фішок» знизилися в межах 9,2%.
Лідерами падіння стали:
- «Северсталь» (-9,2%),
- АФК «Система» (-7,6%),
- «РусГідро» (-7,2%),
- «ФСК ЄЕС» (-7,2%),
- «Інтер РАО» (-6,7%),
- «Татнафта» (-6,4%).
Водночас подорожчали акції «ФосАгро» (+20,1%) та «Аерофлоту» (+3%).
За торгами було встановлено заборони, зокрема заборона коротких продажів, що не дозволяє трейдерам заробляти на падінні вартості паперів. Також були недоступні депозитарні розписки.
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