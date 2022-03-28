Мосбіржа: акції падають, індекс знизився — Finance.ua

Мосбіржа: акції падають, індекс знизився

Вчора 17:14

На Мосбіржі після відкриття із можливістю торгувати всіма російськими паперами вартість акцій більшості компаній знизилася, а індекс біржі також просів.

Про це пише Інтерфакс.

За підсумками торгів індекс МосБіржі впав на 2,2%, індекс РТС — на 0,8%. Ціни більшості так званих «блакитних фішок» знизилися в межах 9,2%.

Лідерами падіння стали:

«Северсталь» (-9,2%),

АФК «Система» (-7,6%),

«РусГідро» (-7,2%),

«ФСК ЄЕС» (-7,2%),

«Інтер РАО» (-6,7%),

«Татнафта» (-6,4%).

Водночас подорожчали акції «ФосАгро» (+20,1%) та «Аерофлоту» (+3%).

За торгами було встановлено заборони, зокрема заборона коротких продажів, що не дозволяє трейдерам заробляти на падінні вартості паперів. Також були недоступні депозитарні розписки.

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