Мосбіржа: акції падають, індекс знизився — Finance.ua
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Мосбіржа: акції падають, індекс знизився

Вчора 17:14
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На Мосбіржі після відкриття із можливістю торгувати всіма російськими паперами вартість акцій більшості компаній знизилася, а індекс біржі також просів.
Про це пише Інтерфакс.
За підсумками торгів індекс МосБіржі впав на 2,2%, індекс РТС — на 0,8%. Ціни більшості так званих «блакитних фішок» знизилися в межах 9,2%.
Лідерами падіння стали:
  • «Северсталь» (-9,2%),
  • АФК «Система» (-7,6%),
  • «РусГідро» (-7,2%),
  • «ФСК ЄЕС» (-7,2%),
  • «Інтер РАО» (-6,7%),
  • «Татнафта» (-6,4%).
Водночас подорожчали акції «ФосАгро» (+20,1%) та «Аерофлоту» (+3%).
За торгами було встановлено заборони, зокрема заборона коротких продажів, що не дозволяє трейдерам заробляти на падінні вартості паперів. Також були недоступні депозитарні розписки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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