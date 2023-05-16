Морські перевезення російської нафти досягли нового максимуму - Bloomberg — Finance.ua
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Морські перевезення російської нафти досягли нового максимуму - Bloomberg

Світ
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Морські перевезення російської нафти досягли нового максимуму - Bloomberg
Морські перевезення російської нафти досягли нового максимуму - Bloomberg
На тлі масових антиросійських санкцій, поставки російської нафти на міжнародні ринки продовжують зростати, попри те, що агресор наполягає на скороченні видобутку.
Як повідомляє Bloomberg, обсяги, які вивозяться російськими танкерами зросли на 10% з початку квітня. російські вантажі перевантажуються з невеликих суден, що використовуються в портах рф, на найбільші танкери в Атлантичному океані для подальшого транспортування в Азію.
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Майже вся російська нафта йде в Китай та Індію, обсяги поставок в Азію майже досягли нового піку. За період до 12 травня імпорт російської нафти досяг 3,72 млн барелів на день, що стало максимальним показником з початку 2022 року.
За останній тиждень до 12 травня в морі знаходилося 3,76 млн барелів російської нафти на день. Всього за останній тиждень на 34 танкери було завантажено 26,3 млн барелів, що на 3% більше за результати минулого тижня.
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Протягом зимових місяців ці перевантаження здійснювалися у відносно захищених водах Середземного моря, біля північного узбережжя Марокко, недалеко від іспанського ексклаву Сеута. Але останнім часом перевезення перемістилися в води між Канарськими і Азорськими островами.
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Нагадаємо, наприкінці лютого 2023 року російська влада заявляла про плани щодо скорочення нафтовидобутку і морського експорту нафти. У квітні ці плани нібито почали втілювати в життя, проте статистика поставок цим заявам явно суперечила.
російська влада засекретили дані про видобуток нафти та газу. Це може свідчити як про рекордне падіння видобутку, так і про її таємне нарощування з метою профінансувати війну, порушивши домовленості в рамках картелю ОПЕК+.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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