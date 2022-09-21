Morgan Stanley продає придбаний за рекордною ціною ТЦ у Москві з великою знижкою – ЗМІ — Finance.ua
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Morgan Stanley продає придбаний за рекордною ціною ТЦ у Москві з великою знижкою – ЗМІ

Фондовий ринок
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Інвестфонд американського банку Morgan Stanley веде переговори про продаж ТЦ «Метрополіс» у Москві з великою зижкою.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Зазначається, що придбання ТЦ фондом у 2013 році стала найбільшою угодою в історії російського ринку комерційної нерухомості — тоді ТЦ купили у казахстанського девелопера Capital Partners.
За словами співрозмовників агентства, обговорюється зворотний продаж «Метрополісу» з великою знижкою, що пояснюється впливом війни в Україні на вартість активів міжнародних компаній у росії.
При цьому переговори ще перебувають на ранній стадії, і немає впевненості в тому, що угоду буде завершено, кажуть джерела.
Інвестиційний фонд Morgan Stanley із інвестицій у нерухомість — Morgan Stanley Real Estate Investing — оголосив про придбання «Метрополісу» у 2013 році.
Фонд назвав угоду «найбільшою в історії російського ринку комерційної нерухомості», не розголошуючи суми.
Джерело «Ведомостей», близьке до угоди, повідомило, що об’єкт було продано за $1,2 млрд.
За матеріалами:
Економічна Правда
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