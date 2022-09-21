Morgan Stanley продає придбаний за рекордною ціною ТЦ у Москві з великою знижкою – ЗМІ — Finance.ua

Morgan Stanley продає придбаний за рекордною ціною ТЦ у Москві з великою знижкою – ЗМІ Вчора 17:21 — Фондовий ринок

Інвестфонд американського банку Morgan Stanley веде переговори про продаж ТЦ «Метрополіс» у Москві з великою зижкою.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що придбання ТЦ фондом у 2013 році стала найбільшою угодою в історії російського ринку комерційної нерухомості — тоді ТЦ купили у казахстанського девелопера Capital Partners.

За словами співрозмовників агентства, обговорюється зворотний продаж «Метрополісу» з великою знижкою, що пояснюється впливом війни в Україні на вартість активів міжнародних компаній у росії.

При цьому переговори ще перебувають на ранній стадії, і немає впевненості в тому, що угоду буде завершено, кажуть джерела.

Інвестиційний фонд Morgan Stanley із інвестицій у нерухомість — Morgan Stanley Real Estate Investing — оголосив про придбання «Метрополісу» у 2013 році.

Фонд назвав угоду «найбільшою в історії російського ринку комерційної нерухомості», не розголошуючи суми.

Джерело «Ведомостей», близьке до угоди, повідомило, що об’єкт було продано за $1,2 млрд.

Економічна Правда За матеріалами:

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