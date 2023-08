Moody’s знизило кредитні рейтинги 10 банків США — Finance.ua

Moody’s знизило кредитні рейтинги 10 банків США Сьогодні 19:14 — Фондовий ринок

Рейтингове агентство Moody’s знизило кредитні рейтинги 10 банків США і поставило на перегляд із можливістю зниження рейтинги кількох великих фінансових організацій, включаючи Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers та Northern Trust.

Про це пише портал «Мінфін» з посиланням на CNBC.

Кому знизили рейтинг

M&T Bank;

Pinnacle Financial;

BOK Financial;

Webster Financial;

Fulton Financial;

Old National;

Prosperity Bancshares;

Amarillo National;

Associated Banc-Corp;

Commerce Bancshares.

Зниження рейтингу до негативного

Capital One;

Citizens Financial;

Fifth Third Bancorp;

Simmons First National;

FNB Corp;

Huntington Bancshares;

PNC;

Regions Financial;

Cadence Bank;

Ally Financial;

Bank OZK.

Що кажуть у Moody’s

«Американські банки продовжують стикатися з ризиками зміни процентних ставок, а також управління активами та пасивами, що позначається на ліквідності та капіталі, оскільки згортання нетрадиційної грошово-кредитної політики призводить до відтоку депозитів, а підвищення процентних ставок знижує вартість активів з фіксованою прибутковістю», — відзначили аналітики Moody’s.

За їхніми даними, фінансові результати другого кварталу багатьох банків свідчать про зростання тиску на рентабельність, що знижує їхню здатність генерувати внутрішній капітал. Все це відбувається в умовах, коли в США на початку 2024 очікується м’яка рецесія. У зв’язку з цим аналітики вважають, що якість активів знижуватиметься.

