Moody’s знизило кредитні рейтинги 10 банків США — Finance.ua

Moody’s знизило кредитні рейтинги 10 банків США
Рейтингове агентство Moody’s знизило кредитні рейтинги 10 банків США і поставило на перегляд із можливістю зниження рейтинги кількох великих фінансових організацій, включаючи Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers та Northern Trust.
Про це пише портал «Мінфін» з посиланням на CNBC.
Кому знизили рейтинг
- M&T Bank;
- Pinnacle Financial;
- BOK Financial;
- Webster Financial;
- Fulton Financial;
- Old National;
- Prosperity Bancshares;
- Amarillo National;
- Associated Banc-Corp;
- Commerce Bancshares.
Зниження рейтингу до негативного
- Capital One;
- Citizens Financial;
- Fifth Third Bancorp;
- Simmons First National;
- FNB Corp;
- Huntington Bancshares;
- PNC;
- Regions Financial;
- Cadence Bank;
- Ally Financial;
- Bank OZK.
Що кажуть у Moody’s
«Американські банки продовжують стикатися з ризиками зміни процентних ставок, а також управління активами та пасивами, що позначається на ліквідності та капіталі, оскільки згортання нетрадиційної грошово-кредитної політики призводить до відтоку депозитів, а підвищення процентних ставок знижує вартість активів з фіксованою прибутковістю», — відзначили аналітики Moody’s.
За їхніми даними, фінансові результати другого кварталу багатьох банків свідчать про зростання тиску на рентабельність, що знижує їхню здатність генерувати внутрішній капітал. Все це відбувається в умовах, коли в США на початку 2024 очікується м’яка рецесія. У зв’язку з цим аналітики вважають, що якість активів знижуватиметься.
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