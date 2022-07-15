Moody's вважає дефолтом виплату зовнішнього боргу білорусі в нацвалюті — Finance.ua

Moody's вважає дефолтом виплату зовнішнього боргу білорусі в нацвалюті Вчора 10:13 — Світ

Moody's вважає дефолтом виплату зовнішнього боргу білорусі в нацвалюті

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s попередило уряд білорусі, що вважає дефолтом виплату зовнішнього боргу в національній валюті.

«Виплата валютного боргу в білоруських рублях є дефолтом», — ідеться в повідомленні агентства.

Мінфін республіки 29 червня офіційно повідомив, що білорусь здійснила платіж за єврооблігаціями Belarus-2027 у білоруських рублях з урахуванням затвердженої напередодні спільної постанови уряду та Нацбанку, яка дозволяє виплату процентних платежів за єврооблігаціями в білоруських рублях.

Мінфін переказав суму в білоруських рублях на спецрахунок у Білорусьбанку і запропонував платіжному агенту самостійно забрати кошти з цього рахунку та розрахуватися з інвесторами.

У свою чергу платіжний агент та реєстроутримувач Citigroup і Citibank 7 липня відмовилися бути агентами щодо євробондів білорусі.

Fitch 7 липня знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) білорусі в іноземній валюті до «C» з «CCC», оскільки платіж у нацвалюті «суперечить документації облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах».

Агентство також попередило, що якщо платежі за єврооблігаціями Belarus-27 не будуть здійснені відповідно до початкових умов до 13 липня, то Fitch вважатиме це дефолтом і знизить РДЕ білорусі до «RD» (обмежений дефолт), а рейтинг цього випуску єврооблігацій — до «D».

Мінфін білорусі заявив, що вважає ситуацію форс-мажорною та шукає наступників цих організацій, також відомство звинуватило Fitch у суб’єктивності при оцінці ситуації з обслуговуванням боргу.

Випуск 10-річних єврооблігацій Belarus-27 на $600 млн із дохідністю 7,625% річних розміщений у червні 2017 року. Паралельно Мінфін розмістив 5-річні євробонди на $800 млн під 7,125% річних із погашенням у лютому 2023 року. Організаторами операції стали Citi та Raiffeisen Bank.

Наразі в обігу перебувають п’ять випусків білоруських євробондів на загальну суму $3,25 млрд. Востаннє білорусь виходила на ринок єврооблігацій у червні 2020 року, коли розмістила 5-річні євробонди на $500 млн під 6,125% і 10-річні на $750 млн під 6,375%. Організаторами розміщення стали Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank та «Ренесанс Капітал». У структурі інвесторської бази понад 50% припадало на резидентів США.

Moody’s, на відміну від Fitch та S&P, не є офіційним рейтингувальним агентством білорусі.

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