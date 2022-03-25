Moody's відкликає рейтинги всіх компаній рф — Finance.ua

Moody's відкликає рейтинги всіх компаній рф

Вчора 11:02

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s відкличе кредитні рейтинги всіх російських компаній.

Про це повідомляє Reuters

Материнська компанія рейтингового агентства Moody’s Corp (MCO.N) призупинила комерційні операції в росії на початку цього місяця через її вторгнення в Україну.

Раніше аналогічне рішення про відкликання рейтингів ухвалили Fitch та S&P. Усі три агенції припинили комерційну діяльність на території росії.

Дані рішення були ухвалені після того, як Євросоюз оголосив про заборону присвоювати кредитно-рейтинговим агентствам ЄС рейтингів юридичним особам, органам або організаціям з росії.

24 лютого президент рф володимир путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують об’єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Європейський Союз застосував потужний пакет санкцій проти росії як країни-агресора.

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