Moody's різко знизило рейтинг білорусі — Finance.ua
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Moody's різко знизило рейтинг білорусі

11.03.2022, 18:38Світ
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Moody's різко знизило рейтинг білорусіMoody's різко знизило рейтинг білорусі
Міжнародне рейтингове агентство Moody’s знизило рейтинг білорусі з «B3» (високий спекулятивний характер) до «Ca» (неплатоспроможні компанії) і зберегло негативний прогноз.
Про це повідомляє Yahoo.
Одночасно Moody’s знизило граничні значення в національній та іноземній валютах білорусі до «Caa3» і «Ca» з «B2» і «B3» відповідно. Рішення знизити рейтинг білорусі на чотири ступені та зберегти негативний прогноз, як зазначається, є наслідком недавніх санкцій, запроваджених західними країнами проти білорусі за підтримку військового вторгнення росії, у поєднанні з значним погіршенням кредитного профілю рф.
На думку Moody’s, дефолт білорусі стає все більш імовірним через занепокоєння щодо готовності уряду погасити свої боргові зобов’язання та очікування, що будь-яка потенційна фінансова підтримка, що надходить від росії, навряд чи буде використана для цієї мети.

Довідка Finance.ua

  • агентство Moody’s змінило суверенний кредитний рейтинг рф з B3 до Ca з негативним прогнозом, тепер росію відділяє лише одна сходинка від дефолту;
  • МВФ заявляло, що уже не вважає малоймовірним дефолт росії за зовнішнім боргом та прогнозує «глибоку рецесію» російської економіки через війну, розв’язану кремлем проти України, а також масштабні санкції, введені проти рф.
За матеріалами: Укрінформ
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