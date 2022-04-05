Монтуються за лічені хвилини: США надали модульні будинки для біженців — Finance.ua

Монтуються за лічені хвилини: США надали модульні будинки для біженців

Монтуються за лічені хвилини: США надали модульні будинки для біженців

Під час візиту на Закарпаття колишній губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі передав Україні допомогу від Центру лідерства George E. Pataki Leadership Center та Фонду допомоги Україні The Ukrainian relief found у вигляді спеціальних модульних будинків, які підходять для тимчасового проживання людей у ​​будь-яких умовах.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Ці будиночки легко перевозити та швидко розкладати, там тимчасово можуть жити люди, які цього потребують.

Закарпаттю передали 18 модульних будинків, які направлять до Київської області, а саме на території, що звільнили від російського війська наші Збройні сили.

«Саме там зараз ця інфраструктура дуже необхідна, і ми одразу передаємо її для потреб тих, хто опинився у тяжкій ситуації в Бучі, Гостомелі та інших містах. Модульні споруди можуть забезпечити тимчасове проживання людей за будь-яких умов. Ці будинки монтуються за лічені хвилини, швидко та легко транспортуються, мають усі необхідні елементи для поселення сімей на певний період. Будемо працювати для того, щоб отримати більше такої допомоги та відправляти її тим регіонам, які сьогодні її потребують найбільше», — йдеться в повідомленні.

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