monobank заблокував карткові транзакції з Африкою — Finance.ua
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monobank заблокував карткові транзакції з Африкою

Фінтех і Картки
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monobank заблокував карткові транзакції з Африкою
monobank заблокував карткові транзакції з Африкою
Проєкт monobank знайшов спосіб обмежити обсяги фроду — заблокувати операції майже з усіма країнами Африки.
«У зв’язку з підвищеним ризиком фроду та для посилення боротьби з незаконним гральним трафіком ми закриваємо всі транзакції без присутності карти в Африці, за винятком ПАР, Єгипту та Марокко», — заявив співвласник застосунку Олег Гороховський.
В Африці знаходиться 54 незалежні держави та 8 залежних територій.
Перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в липні повідомляв, що деякі підсанкційні оператори грального бізнесу почали використовувати африканський еквайрінг для своїх нелегальних казино. Він наводив приклади транзакцій в Кенію та Нігерію.
Раніше monobank вперше оприлюднив реальні цифри шахрайства з картками клієнтів.

Довідка Finance.ua:

  • в системі роботи monobank 20 липня стався масштабний збій. Загалом через це фінустанова втратила більше 27 млн грн;
  • польська Комісія з фінансового нагляду (KNF) має зауваження до фінтех-проєкту stereo by mono від засновників українського monobank.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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