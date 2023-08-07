monobank заблокував карткові транзакції з Африкою — Finance.ua

monobank заблокував карткові транзакції з Африкою Сьогодні 10:14 — Фінтех і Картки

monobank заблокував карткові транзакції з Африкою

Проєкт monobank знайшов спосіб обмежити обсяги фроду — заблокувати операції майже з усіма країнами Африки.

«У зв’язку з підвищеним ризиком фроду та для посилення боротьби з незаконним гральним трафіком ми закриваємо всі транзакції без присутності карти в Африці, за винятком ПАР, Єгипту та Марокко», — заявив співвласник застосунку Олег Гороховський.

В Африці знаходиться 54 незалежні держави та 8 залежних територій.

Перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в липні повідомляв, що деякі підсанкційні оператори грального бізнесу почали використовувати африканський еквайрінг для своїх нелегальних казино. Він наводив приклади транзакцій в Кенію та Нігерію.

Раніше monobank вперше оприлюднив реальні цифри шахрайства з картками клієнтів.

Довідка Finance.ua:

в системі роботи monobank 20 липня стався масштабний збій. Загалом через це фінустанова втратила більше 27 млн грн;

польська Комісія з фінансового нагляду (KNF) має зауваження до фінтех-проєкту stereo by mono від засновників українського monobank.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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