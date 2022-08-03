monobank відновив продаж безготівкової валюти у застосунку — Finance.ua

monobank відновив продаж безготівкової валюти у застосунку Вчора 13:00 — Валюта

monobank відновив продаж безготівкової валюти у застосунку

Команда monobank наприкінці минулого тижня пообіцяла включити купівлю безготівкової валюти у застосунку, і вже ввечері 2 серпня клієнти отримали таку можливість.

Про це повідомив співзасновник проєкту Олег Гороховський.

Що треба знати:

Купити валюту можна у межах ліміту 50 000 грн на місяць для розміщення на новий строковий депозит терміном 3 місяці і довше, і для поповнення діючих строкових депозитів, до закінчення строку яких залишається 3 місяці і більше.

Після закінчення терміну дії депозиту виплата можлива на рахунок клієнта або готівкою у відділеннях Універсалбанку та банків-партнерів у рамках денного ліміту (еквівалент 100 000 грн).



Для того, щоб скористатися функцією, потрібно оновити застосунок. Оновлення вже доступно для Android і в бета-версії на iOS (основна версія для iOS проходить стандарту процедуру перевірки в Apple і з’явиться в магазині протягом 1-2 днів).

Читайте також: Що буде з курсом валют в Україні

Також з’явилася оновлена статистика — з моменту запуску вже 6500 клієнтів купили валюти майже на 5 мільйонів доларів. У середньому 770 доларів на клієнта.

Нагадаємо, наприкінці липня Нацбанк вчергове змінив валютну політику — підняв курс долара та обмежив розрахунки гривневими картками. Разом з тим регулятор дозволив продаж банками безготівкової валюти клієнтам-фізичним особам — з умовою подальшого розміщення на депозит на строк від 3 календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.