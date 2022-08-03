monobank відновив продаж безготівкової валюти у застосунку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

monobank відновив продаж безготівкової валюти у застосунку

Валюта
2581
monobank відновив продаж безготівкової валюти у застосунку
monobank відновив продаж безготівкової валюти у застосунку
Команда monobank наприкінці минулого тижня пообіцяла включити купівлю безготівкової валюти у застосунку, і вже ввечері 2 серпня клієнти отримали таку можливість.
Про це повідомив співзасновник проєкту Олег Гороховський.

Що треба знати:

  • Купити валюту можна у межах ліміту 50 000 грн на місяць для розміщення на новий строковий депозит терміном 3 місяці і довше, і для поповнення діючих строкових депозитів, до закінчення строку яких залишається 3 місяці і більше.
  • Після закінчення терміну дії депозиту виплата можлива на рахунок клієнта або готівкою у відділеннях Універсалбанку та банків-партнерів у рамках денного ліміту (еквівалент 100 000 грн).
Для того, щоб скористатися функцією, потрібно оновити застосунок. Оновлення вже доступно для Android і в бета-версії на iOS (основна версія для iOS проходить стандарту процедуру перевірки в Apple і з’явиться в магазині протягом 1-2 днів).

Читайте також: Що буде з курсом валют в Україні

Також з’явилася оновлена статистика — з моменту запуску вже 6500 клієнтів купили валюти майже на 5 мільйонів доларів. У середньому 770 доларів на клієнта.
Нагадаємо, наприкінці липня Нацбанк вчергове змінив валютну політику — підняв курс долара та обмежив розрахунки гривневими картками. Разом з тим регулятор дозволив продаж банками безготівкової валюти клієнтам-фізичним особам — з умовою подальшого розміщення на депозит на строк від 3 календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).

Новий валютний курс: що він принесе Україні та українцям

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.