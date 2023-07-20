monobank працює зі збоями — Finance.ua

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monobank працює зі збоями

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monobank працює зі збоями
monobank працює зі збоями
Додаток monobank тимчасово не працює: про це повідомляє частина користувачів сервісу. Це ж підтверджує і співзасновник Олег Гороховський. Причини збою поки не відомі.
«Зламалися. Лагодимо. Перепрошую», — написав Олег Гороховський, співзасновник monobank.
Що саме не працює? Частина користувачів пише, що може авторизуватися в додатку, але більшість функцій не працюють: не можна переказувати кошти, поповнювати мобільний та користуватися іншими популярними опціями.
Орієнтовний час відновлення роботи застосунку не вказано.
Згодом Гороховський повідомив, що через збій в банку з користувачів за сьогодні не будуть утримані відсотки за кредитами.
За матеріалами:
Ain.Ua
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