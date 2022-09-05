«Монета за донат для ЗСУ»: зібрали 8,6 мільйона — Finance.ua

«Монета за донат для ЗСУ»: зібрали 8,6 мільйона Вчора 18:08

Завершився благодійний збір коштів «Монета за донат для ЗСУ», організований Національним банком спільно з ПриватБанк ом до Дня Незалежності України.

З 24 серпня до 2 вересня включно українці робили донати на підтримку Збройних Сил України. Кожен учасник збору отримував шанс виграти одну з 10 ексклюзивних пам’ятних монет «Ой у лузі червона калина» (п’ять — зі срібла та п’ять — із нейзильберу) із власноручними підписами Голови Національного банку України Кирила Шевченка та Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Щоб отримати шанс на виграш монети зі срібла, необхідно було переказати 1000 гривень на спецрахунок НБУ за «срібним» QR-кодом або за відповідним посиланням; монети з нейзильберу — переказати 100 гривень на спецрахунок НБУ за «нейзильберовим» QR-кодом або за відповідним посиланням.

За десять днів благодійного збору вдалося зібрати 8 595 317,91 грн, зокрема через:

«срібний» QR-код — 6 511 015,60 грн;

«нейзильберовий» QR-код — 2 084 302,31 грн.

Усі зібрані в межах акції кошти відразу перераховувалися на спецрахунок Національного банку, відкритий для потреб Збройних Сил України.

Участь у благодійному зборі взяло понад 10 тисяч українців, із них донати на срібну монету «Ой у лузі червона калина» зробили майже січ тисяч громадян; на монету з нейзильберу — понад три тисячі громадян.

Серед усіх учасників 5 вересня 2022 року під час прямої трансляції на ютуб-каналі Національного банку України були визначені переможці, які отримають унікальні пам’ятні монети.

Пам’ятні монети за найбільший донат однією сумою отримають:

срібну — Хуторний Валентин Петрович (сума доната становила 100 тисяч грн);

із нейзильберу — Рубець Сергій Іванович (сума доната становила 100 тисяч грн).

Крім того, по одній пам’ятній монеті отримають учасники, визначені за допомогою сервісу рандомайзингу:

срібній — Левченко Михайло Борисович; Торосян Тігран; Карпань Марія Сергіївна; Шудря Денис Валентинович;

із нейзельберу — Кушнір Андрій Васильович; Ожиганов Андрій Володимирович; Феоктістов Іван Юрійович; Ільницький Ілля.

«Символічно, що благодійний збір коштів „Монета за донат для ЗСУ“ тривав від Дня Незалежності України до Дня гривні. І не менш символічною є велика кількість учасників, які до нього приєдналися. Це ще раз свідчить, що українці — неймовірно згуртована нація, — сказав заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан. — Ми вітаємо переможців та дякуємо усім, хто взяв участь у цій ініціативі. Кожен українець долучився до боротьби з російською агресією. Не зважаючи на удари, бойові зіткнення, повітряні тривоги, ми не складаємо зброю. Ми конвертуємо свою жагу до перемоги в потужну силу ще завзятіше боротися за нашу незалежність та допомагати ще більше нашим захисникам. Робимо все можливе, щоб наблизити нашу Перемогу!»

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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