МОН оновить шкільну дисципліну «Захист України» — Finance.ua

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МОН оновить шкільну дисципліну «Захист України»

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МОН оновить шкільну дисципліну «Захист України»
МОН оновить шкільну дисципліну «Захист України»
Шкільну дисципліну «Захист України» планують оновити та актуалізувати. Предмет має бути корисним і цікавим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
«Більше практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь. І діти, і вчителі дають відгуки, що програма має бути актуалізована, а предмет — корисним та цікавим», — йдеться у заяві.
На що є запит
Лісовий пояснив, що якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами і орієнтування на місцевості - те, на що сьогодні є запит.
Пілотний проект
«Тож з вересня плануємо запустити пілот проєкту оновленої дисципліни — реалізовуватимемо у школах з різних областей», — сказав міністр.
За його словами, на основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілоті, програма дисципліни буде фіналізована.
Також він додав, аби пілот відбувся успішно, будуть проводитись навчання для вчителів. Для цього планується залучити до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих.
«Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму», — пояснив Лісовий.

Навчальний рік під час війни

Нещодавно у Міністерстві освіти дали рекомендації керівникам установ професійної передвищої та вищої освіти щодо початку навчального року у 2023−2024 роках. А також щодо формату навчання.
Керівникам установ професійної вищої освіти, професійних коледжів, академій та університетів рекомендується розпочати навчальний рік 1 вересня 2023 року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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