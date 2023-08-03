МОН оновить шкільну дисципліну «Захист України» — Finance.ua

МОН оновить шкільну дисципліну «Захист України» Сьогодні 09:33

МОН оновить шкільну дисципліну «Захист України»

Шкільну дисципліну «Захист України» планують оновити та актуалізувати. Предмет має бути корисним і цікавим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки України Оксена Лісового

«Більше практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь. І діти, і вчителі дають відгуки, що програма має бути актуалізована, а предмет — корисним та цікавим», — йдеться у заяві.

На що є запит

Лісовий пояснив, що якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами і орієнтування на місцевості - те, на що сьогодні є запит.

Пілотний проект

«Тож з вересня плануємо запустити пілот проєкту оновленої дисципліни — реалізовуватимемо у школах з різних областей», — сказав міністр.

За його словами, на основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілоті, програма дисципліни буде фіналізована.

Також він додав, аби пілот відбувся успішно, будуть проводитись навчання для вчителів. Для цього планується залучити до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих.

«Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму», — пояснив Лісовий.

Навчальний рік під час війни

Нещодавно у Міністерстві освіти дали рекомендації керівникам установ професійної передвищої та вищої освіти щодо початку навчального року у 2023−2024 роках. А також щодо формату навчання.

Керівникам установ професійної вищої освіти, професійних коледжів, академій та університетів рекомендується розпочати навчальний рік 1 вересня 2023 року.

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