Молоко — до Кенії, комахи — до Польщі: цьогоріч ще 10 груп товарів з України вийшли на іноземні ринки — Finance.ua
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Молоко — до Кенії, комахи — до Польщі: цьогоріч ще 10 груп товарів з України вийшли на іноземні ринки

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За 8 місяців 2022 року доступ до іноземних ринків отримали 10 груп українських товарів.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Зазначається, що м’ясні напівфабрикати, призначені для споживання людиною, та м’ясні продукти отримали доступ на ринок Чорногорії, молоко та молочні продукти — на ринки Домінікани та Кенії, корм для домашніх тварин — на ринок Сінгапуру, ентомофаги (комахи, які створюють біотичний бар’єр захисту для сільськогосподарських культур) — на ринок Польщі.
Крім цього, жувальні предмети для домашніх тварин, шкіри та шкури, декоративні прісноводні риби та живі кролі отримали доступ до ринку Ізраїлю.
Держпродспоживслужба та МЗС наразі активно працюють над відкриттям ринків експорту різних видів м’яса птиці, яєць столових та яєчних продуктів, риби та рибних продуктів, меду та продуктів бджільництва й інших товарів.
Міністерство закордонних справ України та Держпродспоживслужба спільно працюють над відкриттям нових ринків для українського експорту, надаючи підтримку виробникам та усуваючи технічні перешкоди в торгівлі, а також забезпечуючи державні гарантії щодо дотримання вимог країн-партнерів.
За 2021 рік Держпродспоживслужбою та МЗС відкрито та відновлено доступ для українських експортерів на ринки 21 країни світу.
За матеріалами:
Укрінформ
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