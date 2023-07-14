Молдова погодила 27% знижки на транзитні перевезення української агропродукції — Finance.ua

Молдова погодила 27% знижки на транзитні перевезення української агропродукції
Молдовська залізниця надала знижку розміром 27% на транзитні перевезення української агропродукції територією Молдови у напрямку портів Рені, Джурджулешти та Галац. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Про знижку під час онлайн-зустрічі домовилися профільні міністри України та Молдови. На зустрічі також були присутні представники української залізниці.
Нові тарифні умови діятимуть з 15 липня 2023 року.
Для перерахунку тарифу необхідне дотримання однієї з двох умов:
- виконання встановленого обсягу вантажних перевезень за місяць;
- середньомісячний обсяг перевезених вантажів за останні три місяці більше або дорівнює встановленому обсягу вантажних перевезень за місяць.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поділитися новиною