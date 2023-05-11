Молдова не буде обмежувати імпорт агропродукції з України — Finance.ua

Молдова не буде обмежувати імпорт агропродукції з України Сьогодні 11:45

Республіка Молдова наразі не має намірів запроваджувати обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України.

«Введення обмежень на імпорт нічого не вирішило б. Це не призвело б ні до підвищення відпускних цін для молдавських фермерів, ні до зниження собівартості. Це рішення дало б нульовий результат», — поділився міністр сільського господарства Р М Володимир Боля.

За його словами, навпаки, Україна ввела б обмеження на ввезення молдавської продукції, «і тоді багато чого було б втрачено». Міністр розповів, що обсяг імпорту агропродукції з України є незначним: загалом імпортували близько 177 тонн пшениці та 4 тис. тонн насіння соняшника.

Володимир Боля також прокоментував можливу заборону транзиту зерна з України через Молдову. Він зазначив, що влада Кишинева не розглядає такого кроку.

«Транзит не впливає на нас негативно. Завдяки транзиту „Залізниця Молдови“ змогла реабілітуватися, підприємство виплатило зарплату і навіть підвищило її», — пояснив урядовець.

Однак, за його словами, проблема виникає з автомобільними вантажними перевезеннями, оскільки створюються черги на митниці в бік Румунії.

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Укрінформ За матеріалами:

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