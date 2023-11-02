Молдова готує вихід із СНД і скасовує членські внески — Finance.ua
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Молдова готує вихід із СНД і скасовує членські внески

Світ
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Молдова готує вихід із СНД і скасовує членські внески
Молдова готує вихід із СНД і скасовує членські внески
Уряд Молдови виключить «Співдружність незалежних держав» (СНД) зі списку організацій, яким вона сплачує щорічні членські внески, і готує вихід зі співдружності.
Про це повідомляє молдовська служба «Радіо Свобода».
Зазначається, що дане рішення ухвалене після денонсації членства в громадських організаціях через накладені на рф санкції.
Відповідно до проєкту рішення Міністерства фінансів Молдови, сума, виділена на сплату щорічних членських внесків в міжнародних організаціях у 2023 році зменшується на 16 млн леїв (з 66,5 млн до 50,5 млн леїв). Зниження значною мірою викликане тим, що Молдова більше не сплачуватиме внески за участь у Міжпарламентській асамблеї СНД і в семи організаціях цієї спільноти.
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На тлі російського вторгнення в Україну влада Кишинева оголосила про поступовий вихід Молдови із СНД і вже денонсувала десятки угод, підписаних в рамках організації, створеної в 1991 році, після розпаду СРСР.
У липні парламент проголосував за вихід Молдови з Міжпарламентської асамблеї СНД і з угод, які передбачають формування єдиного освітнього простору, забезпечення прикордонників спеціальним обладнанням та обмін інформацією про надзвичайні ситуації між державами-учасницями.
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Зауважимо, починаючи з квітня 2014 року, співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму. Україна вийшла з низки багатосторонніх угод в рамках СНД та припинила членство у багатьох органах галузевого співробітництва.
Після початку російського повномасштабного вторгнення, Україна почала більш інтенсивну денонсацію різних угод з СНД в рамках європейської інтеграції та вступу України до Європейського Союзу.

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