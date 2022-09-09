Молдавська Air Moldova відновлює польоти до москви — Finance.ua

Молдавська Air Moldova відновлює польоти до москви Вчора 17:41 — Фондовий ринок

З 1 жовтня авіакомпанія Air Moldova відновить рейси до Москви після їх припинення з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляється на сайті перевізника.

«Це рішення ухвалено в результаті численних звернень громадян Республіки Молдова, які перебувають у російській федерації та хочуть повернутися додому», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення про відновлення польотів зумовлене проханнями пасажирів використовувати квитки, придбані в період пандемії та після припинення польотів у лютому.

«Ці обставини створили труднощі, з якими щодня стикаються сотні пасажирів: необхідність неодноразово купувати квитки за підвищеними цінами, час, витрачений на подорож наземним транспортом, незручність рейсів із зупинками, особливо для невідкладних медичних випадків», — повідомляють на офіційному сайті.

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