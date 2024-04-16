Мобілізація в Україні: в Міноборони пояснили ключові завдання нового закону — Finance.ua

Мобілізація в Україні: в Міноборони пояснили ключові завдання нового закону Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Мобілізація в Україні: в Міноборони пояснили ключові завдання нового закону

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін прокоментував прийняття закону про мобілізацію народними депутатами України.

«Там прописані механізми, які можуть покращити мобілізацію. Передусім йдеться про облік військовозобов'язаних. Держава має знати, хто заброньований, хто може бути мобілізований, хто має відстрочку тощо. Також там чітко прописані права та механізми роботи ТЦК та СП. Адже це ставало приводом для спекуляцій, зокрема й під час російських ІПСО. Зараз це все прописано та унормовано», — сказав Лазуткін в ефірі телемарафону.

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Він також зазначив, що в оновленому законі про мобілізацію передбачено низку нових заохочень для людей, які стануть до лав Сил оборони України.

«Крім того, там є норми, які можна вважати заохочувальними для військовозобов'язаних. Це ті ж 150 тисяч гривень на придбання автівки, 50% від першого внеску, якщо людина хоче придбати житло в кредит, 100 тисяч гривень після першого року служби. Крім того, військові, які виведені з розпорядження командира військової частини через тривале лікування, будуть постійно отримувати нормальну зарплату, яка дозволить їм жити та лікуватися», — пояснив Лазуткін.

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Крім того, речник Міноборони прокоментував введення повторного ВЛК для людей, які після 24 лютого отримали 2 чи 3 групу інвалідності.

«Були доволі кричущі випадки зокрема і з отриманням інвалідності. За підсумком цього процесу можна буде говорити про корупційну складову, якщо не підтвердиться інвалідність у цих груп і їх буде багато, то відповідним органам треба буде звернути увагу. У тому, що там великий мобілізаційний потенціал, про це говорити не доводиться. Певний відсоток можна буде залучити до Сил оборони, але першочергово треба залучати тих, хто готовий воювати за свою державу», — зазначив він.

УНІАН За матеріалами:

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