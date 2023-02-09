Мобілізація в Україні: чи можуть вручити повістку, якщо призовник за кордоном — Finance.ua

Мобілізація в Україні: чи можуть вручити повістку, якщо призовник за кордоном Сьогодні 17:41

Мобілізація в Україні: чи можуть вручити повістку, якщо призовник за кордоном

В Україні з кінця 2022 року діють нові правила військового обліку. В одному із пунктів йдеться про військовозобов’язаних українців, які виїхали з країни. Однак повістку все одно можуть надіслати громадянину, який наразі перебуває за кордоном.

Адвокатка та юристка Ario Law Firm Надія Грищенко розповіла, як діяти у такому випадку.

Що робити, якщо надіслали повістку чоловікові, який за кордоном

Як пояснила експертка, існують певні правила вручення та отримання повісток. Наприклад, цей документ мають вручити особисто особі, яку викликають до ТЦК.

«Тому, якщо людина за кордоном, ніхто окрім неї самої отримати повістку не зможе», — сказала Грищенко.

До того ж військовозобов’язаному потрібно ознайомитися та підписати вручений йому документ. Саме підпис засвідчує те, що громадянин отримав повістку і зобов’язався прибути до ТЦК у вказаний час. Але якщо особа перебуває за кордоном, вона фізично не може отримати повістку та розписатися у документі.

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«За отримання повістки військовозобов’язана особа розписується в розписці (корінець до повістки) і заповнює дату, коли вона отримала таку повістку», — підкреслила адвокатка.

Якщо повістку видадуть комусь із родичів військовозобов’язаного, вони мають пояснити, що особа перебуває за кордоном та повернутися не зможе. Повістка має бути вручена особисто під підпис військовозобов’язаного, її не можна передавати через членів сім’ї, родичів або друзів.

Важливо також, аби військовозобов’язаний дотримувався певних правил перед виїздом за кордон. Йдеться про те, що громадянин попередив ТЦК про свій від’їзд з України.

«Оскільки чоловік перебуває за кордоном і сам не може прийняти повістку, то й обов’язку прибути до військкомату не має», — пояснила Надія Грищенко.

Де незаконно вручати повістки

Адвокат Ростислав Кравець розповів, що в Україні не регламентується законом місце вручення повісток. Тобто документ можна отримати будь-де, головне, щоб співробітники, які видають повістку, дотримувалися певних правил. Повістка вважається законною, якщо:

її вручали співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

вона оформлена з дотриманням усіх вимог (вірно вказані дані, наявна печатка).

Що буде, якщо відмовитись від повістки

Це цілком законно, але цього не можна робити виключно через ваше не бажання отримувати повістку. Для цього у вас мають бути реальні причини, тоді вам не загрожуватиме відповідальність за відмову.

Отже, коли можна відмовитись від повістки:

якщо у документі вказані неправильно ваші дані чи коли повістка може бути адресована комусь іншому;

повістку вручає не уповноважена для цього особа;

на повістці немає печатки військкомату/підпису військового комісара.

Також якщо у момент вручення повістки ви знайшли помилку у документі, то можете відмовитись ставити там свій підпис. Тоді співробітник військкомату складе акт про відмову від отримання. Усе це має відбуватися у присутності свідків.

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